Reforma laboral va pese a amparos de líderes sindicales: AMLO

El presidente de la República,reveló que existen amparos en contra de la reforma laboral; sin embargo, dijo, “”.“Ya se aprobó la ley y hay que aceptar que son nuevos tiempos; ya no es la misma realidad de antes.“No puede haber, para decirlo coloquialmente,; es decir, falta democracia al interior de los sindicatos, no puede haber sindicatos blancos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de Estado. El gobierno no tiene diligentes predilectos, tiene que haber libertad”, dijo.Dichos; no obstante, señaló, los ciudadanos y dirigentes tienen el derecho a manifestar su inconformidad.De acuerdo con López Obrador, la inconformidad a la reforma laboral se debe a que México y los sindicatos estuvieron mucho “tiempo sin democracia.“Nunca ha habido democracia en el país o han habido como destellos democráticos. La verdad, en términos democráticos, el país solo tuvo democracia en el gobierno de Francisco I. Madero. Hasta los liberales, que tanto admiro, tenían demasiado apego al poder”, detalló.Si bien, hay, “hay que tomar en cuenta que muchos sindicatos y muchos diligentes están promoviendo esta reforma”.