Regresa la UFC a México: Yair ‘Pantera’ Rodríguez en la estelar

El día finalmente llegó, este sábado laestará de regreso en, tras una prolongada ausencia desde el 5 de agosto de 2017, cuandoestelaricen la cartelera de laen la historia de la promoción.Stephens se preparó durante 5 semanas en la ciudad de Zacatecas para aclimatarse a la altura, junto con los integrantes del Entran Gym: José Quiñonez, Brandon Moreno, Martín Bravo y Marco Polo Reyes, así como sus compañeras en el: Sijara Eubanks y Angela Hill, ahí, el veterano gladiador recibió un cariño muy especial que no esperaba."La gente me recibió con los brazos abiertos, en cuanto llegue a Zacatecas sentí un cariño inconfundible, yo conozco a los mexicanos, mi abuela es mexicana y mi esposa es mexicana, de Nayarit, pero sentir la manera en que me recibieron fue fantástico, solo quiero pasear su trasero, hacerlo que se le acabe el aire y ganarle (a Yair)", expresó.Rodríguez fue más moderado en sus comentarios, luego de que él estuvo trabajando en el Centro Ceremonial Otomí, en el Estado de México, bajo el mando del su entrenador Pedro Camberos."Yo no sé si voy a vivir mañana, yo solo pienso que tengo que vivir el presente y disfrutarlo, este ha sido un campamento en el que encontré mucha paz, sobra decir todo lo que se hizo en la parte física y de trabajo, pero además de eso encontré mucha paz mental, muy poco internet y demasiada interacción con los amigos y los compañeros de trabajo, si a él (Jeremy) le gusta ser así es su problema no mío", confesó el Pantera.En el duelo coestelar, la mexicana Alexa Grasso se enfrentará a quien fue la primera campeona de las 115 libras del UFC, Carla Esparza, en una de las peleas más complejas de su carrera. 'La niña bonita de Guadalajara' tiene ante sí a un personaje aún superior al que derrotó en junio pasado, cuando venció a Karolina Kowalkiewicz.Los otros platillos en la cartelera estelar son Brandon Moreno, quien regresa al UFC, ante el invicto ruso Askar Askarov, mientras que Irene Aldana por fin podrá pelear en México, ya que durante su estancia con la promoción nunca había tenido la opción de hacerlo, su batalla será frente a Vanessa Mello, quien no dio el peso y fue multada. Finalmente, para abrir boca, Martín Bravo peleará ante Steven Peterson.En la cartelera preliminar, el peruano Claudio Puelles se enfrentará a Marcos Rosa, Sijara Eubanks a Bethe Correia, Vinicius Moreira a Paul Craig, Ariane Carnelossi a Angela Hill, Polo Reyes contra Kyle Nelson y en la que se espera sea una de las mejores contiendas de toda la noche, José Alberto "Teco" Quiñonez estará ante Carlos Huachín.