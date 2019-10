Regresa Marina a labores en puertos, se retira de estados: Segob

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la salida de miembros de la Marina que se encontraban en los diferentes estados del país para que se reincorporen a sus labores en los puertos.



La funcionaria explicó que esta decisión fue para todos los estados de la república y no solamente a los más conflictivos.



"La instrucción del presidente fue que la Marina se fuera a los litorales, a los puertos, y ésta fue una instrucción que obviamente fue para toda la Marina, y que el Ejército se quedara digamos dentro del territorio. Por eso fue una decisión general, no nada más para el estado de Guanajuato", aseveró.



Sánchez Cordero detalló que se han reunido con el gobernador de Guanajuato para hablar sobre este tema, por lo que confío en que pronto tendrán una respuesta si se envían más elementos de la Guardia Nacional y el Ejército o no.



Aunque mencionó sí apoyarán con más elementos al estado de Guanajuato.



En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, reiteró que ya llegaron mil 200 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, donde 700 fueron distribuidos en Celaya y que se encuentran en esa coordinación.