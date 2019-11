¡Regresa ‘Monny’ Trejo con triunfo en casa!

Saltillo, Coah.- La púgil saltillense Mónica “Monny” Trejo tuvo un regreso triunfal a los ensogados, luego de imponerse a la regiomontana Linda “Chiquita” Vázquez en el combate estelar de King of Kings 3, evento multidisciplinario que vivió pleitos de boxeo, artes marciales mixtas y muay thai.



El choque estelar de guantes rosas estuvo pactado a cuatro rounds en la división de los 50 kilogramos, donde la saltillense buscó aprovechar su condición de local ante la ex campeona nacional Fecombox del Consejo Mundial de Boxeo; juventud contra experiencia en el frente a frente.



Dominio de principio a fin el que expresó “Monny” Trejo en el centro del cuadrilátero, con sendas combinaciones que mermaron de a poco a su rival, misma que no tuvo capacidad de reacción ante los embates de la local.



Al final, los jueces determinaron el triunfo de Mónica Trejo por decisión unánime, quien sumó su tercera victoria como profesional, dejando su récord en tres triunfos, un empate y una derrota, mientras que la “Chiquita” Vázquez suma su octavo descalabro de forma consecutiva.



Los combates de artes marciales mixtas y muay thai se vivieron en la tercera edición de King of Kings, un evento que registró lleno total y que complació a los asistentes.