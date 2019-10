Reinician búsqueda de fosas en el Penal del Topo Chico

Monterrey, NL.- Con perros entrenados en la localización de personas y restos humanos reinició esta mañana la búsqueda de fosas clandestinas en lo que fue el Penal del Topo Chico.



Los animales y sus binomios humanos son elementos del Ejército Mexicano, de Fuerza Civil y de Protección Civil Estatal.



Los binomios fueron vistos recorriendo un pasillo que separa lo que era el área de reclusión y los juzgados del Palacio de Justicia.



Guardias de vigilancia y trabajadores del ahora ex penal comentaron que algunos perros llegaron la tarde del jueves, mientras que otros animales arribaron durante la mañana de este viernes.



El operativo, que será complementado después con drones, equipos de Rayos X y ultrafrecuencia, tendrá en una primera etapa la participación de los perros, informó Aldo Fasci, Secretario de Seguridad en una entrevista, el jueves.



Los animales podrían detectar restos con hasta tres años de antigüedad, dijo.



La sospecha de que pudieran encontrarse en éste los cuerpos de personas desaparecidas es por el autogobierno por parte de los criminales que lo ocupaban, el cual tomó fuerza durante la racha violenta a principios de la década.



Organizaciones defensoras de Derechos Humanos han pedido que la búsqueda sea minuciosa y que incluya la participación de expertos.



Una vez que la totalidad de los internos fue reubicada, la Administración estatal había anunciado recorridos guiados a ciudadanos, los cuales ya no serán posibles por las tareas de búsqueda.



Esta mañana, ciudadanos que llegaron a preguntar por los recorridos se encontraron con la noticia de que debían esperar.



La búsqueda no tiene fecha límite y se agotarán las posibilidades, según anunció el Estado.