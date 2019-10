Reitera Nahle que México no compró petróleo a EU

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, publicó que el gobierno de Estados Unidos rectificó y con ello da la razón de que México no importó petróleo en lo que va de la actual administración federal.



“El gobierno de México y la Sener actúan con responsabilidad y en coordinación con la información que reporta Pemex en sus indicadores petroleros”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter, al referirse a una publicación donde autoridades de Estados Unidos aclaran que lo publicado en principio fue un error de registro.



De hecho, la funcionaria federal aclaró el pasado 9 de octubre que en esta administración la empresa productiva del Estado no ha importado petróleo, “el director de la empresa ha informado varias veces la estrategia y resultados del programa de exploración y producción de hidrocarburos”.



En su conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que México esté importando petróleo crudo de Estados Unidos; de hecho, aseguró, desde que inició la administración quedó prohibida esa compra.



Rechazó así versiones de la Administración de Información Energética (AIE) del Departamento de Energía de Estados Unidos, en el sentido de que México adquirió 533 mil barriles del combustible.



López Obrador subrayó: “No estamos importando petróleo crudo, el dato que se dio fue equivocado, el dato que se publicó en la prensa no corresponde a la realidad”.