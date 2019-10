Reniega Pemex de fracking, pero lo mantiene en planes

Ciudad de México.- Pemex niega que usará el fracking para extraer hidrocarburos, sin embargo, mantiene planes de negocios con ese tipo de trabajos.



En línea con la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador al uso del fracking, Octavio Romero, director general de la petrolera, ha reiterado que no se realizarán actividades de extracción en áreas no convencionales, aquellas donde se requiere el uso de la fractura hidráulica.



"Hay muchas voces que piden que las inversiones se hagan en el norte del país, en el fracking, y en aguas profundas, pero eso no va a ocurrir en esto Gobierno", aseguró durante un evento celebrado en Tabasco.



Sin embargo, en el proyecto de Presupuesto 2020 están previstos 10 mil millones de pesos para continuar con el uso de esta técnica.



Y en febrero pasado Pemex entregó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) un plan de exploración para el pozo Humapa, que requiere el uso de fracking.



Reforma cuestionó a Pemex si ha modificado el plan, pero la empresa no dio respuesta.