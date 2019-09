¿Rentas?, el SAT irá sobre ti si no pagas impuestos

Ciudad de México.- La propuesta del Paquete Económico 2020 que presentó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca recaudar cerca de $20,000 millones de pesos (es decir el 0.1% del PIB) de las personas que renten una casa o un departamento y no pagan impuestos.



Según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla, 7 de cada 10 personas que arrendan una vivienda evaden al fisco.



La proposición explicó que con esto se busca abonar en la erradicación de la informalidad.



"Se propone establecer que en los juicios de arrendamiento de inmuebles, en donde se obligue al arrendatario al pago de rentas vencidas, el Juez no autorizará los pagos al arrendador si este no acredita haber expedido los CFDI respectivos", señaló la propuesta que debe ser aprobada por el Congreso.



"Con esta medida se generan los incentivos para que los contribuyentes que participan en el arrendamiento de inmuebles emitan los CFDI correspondientes y el SAT cuente con información que facilite sus labores de control y fiscalización".



De acuerdo con expertos en temas fiscales, los que rentan locales comerciales u oficinas no deberán tener tantos problemas con esta nueva medida; sin embargo en las casas o departamentos sí, ya que generalmente no dan de alta esta obligación, a pesar de tenerla.



Por: José Perales | Info 7