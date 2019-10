Reporta Hospital del Niño caso de infantes transgénero

“Tenemos casos en el hospital del niño, de mi conocimiento tenemos al menos 2”, comentó.



“El niño llegó a solicitud de la Secretaría de Educación pública por bullying escolar pues el grado de abominación para este tipo de situaciones es impresionante tanto así que las personas, a estos niños los llegaron a golpear varias veces en la escuela, porque esos juegos son de niña así como su andar, su caminar.”



“Y cuando llegue la pubertad, que empiecen los caracteres secundarios en el hombre, que empieza a crecer el bello púbico a crecer los testículos, se puede hacer un tratamiento, un bloqueo hormonal y ya a los 18 años se puede hacer la operación quirúrgica”



El Hospital del Niño ha registrado al menos, una infante de 10 años que desea convertirse en niño, y un niño de 9 años que desea ser mujer, comentó el endocrinólogo Artemio Velasco Moralesque llegó acompañado de su madre fue canalizado por la Secretaría de Educación puesen la primaria que estudia, pues los compañeros rechazaban sus conductas femeninas, pues sus movimientos, forma de hablar e incluso fisonomía era afeminada.Aunque en otros países la legislación es de avanzada, en México las leyes no dictan nada sobre los niños transgénero, por lo que losy lo que hacen es primero una serie de evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para descartar que los niños tengan problemas emocionales que les hagan desear cambiar de sexo, y posteriormente en la adolescencia se puede aplicar un bloqueo hormonal para que no desarrollen los rasgos propios de su sexo.Sin embargo, con otros médicos, trascendió que los niños atendidos podrían ser hasta 6 aunque estos no es que necesariamente deseen cambiar de género.