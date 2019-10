Reporta Veracruz baja de homicidios tras salida de Fiscal

"Uno de los problemas es que el ex Fiscal escondía las carpetas de investigación por diversos delitos, más de 100 carpetas escondidas, quiere decir que solo él las conocía y por lo tanto los delincuentes tenían algún tipo de convenio, no sé qué pasaba ahí", denunció.



"Feminicidas, homicidas, en todos los delitos, las carpetas escondidas y, pensando maliciosamente --esto lo aventuraría yo--, que pudo haber algún acuerdo con esos delincuentes, ya hicimos la denuncia y es parte de la investigación, pero consta que las escondió, no las subió al sistema y eso, para un Fiscal, es delito".

"Hay varias alternativas, son de las cosas que vamos a platicar, lo que pasa es que en Veracruz dejaron un déficit de más de 6 mil millones de pesos", explicó.



"Lo más complicado es la nómina, por los derechos de los trabajadores. Tenemos recursos, pero es para ir viendo si se da un adelanto de participaciones y varios mecanismos financieros por los que podemos optar en este cierre".

, aseguró que tras la salida deel número de homicidios dolosos en la entidad se ha reducido en un 34 por ciento.luego de reunirse con el, el Mandatario veracruzano sostuvo que esa reducción está respaldada en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública."Sí, eso se ve en las cifras que se dan a conocer en el Secretariado. El Fiscal que está ahora en suspenso salió a principios de septiembre y si se compara con agosto, se ve cómo bajó, por ejemplo, el homicidio doloso, que es uno de los delitos de alto impacto, baja, 34 por ciento menos, imagínense"."No, aquí habría que analizar, no se puede aventurar, pero hay ese cambio y ¿qué pasó de agosto a septiembre?, pues que ya hay otra Fiscal", respondió.El Gobernador reiteró sus señalamientos en contra del ex Fiscal, nombrado en tiempos del panista Miguel Ángel Yunes, a quien acusó de ocultar carpetas de investigación, falta por la que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República.De acuerdo con datos del, en agosto se abrieron 127 carpetas de investigación en Veracruz por el delito de homicidio doloso, mientras que en septiembre hubo 110. Jorge Winckler dejó la Fiscalía veracruzana el 3 de septiembre.A diferencia de los alcaldes de Oposición, el Gobernador emanado de las filas de Morena no solo fue recibido por el Presidente --con quien tenía agendada una cita--, sino también por elpara promover un adelanto de recursos.El Gobernador informó sobre su reunión con Arturo Herrera para conocer cómo puede cerrar el año la entidad y cumplir con los pagos de nómina y aguinaldo de los trabajadores.