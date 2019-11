Reportan ahorro de 11 mmdp por austeridad

“Tenemos todavía una gran cantidad de DGA vacantes, pero existentes, que nos implica un gran reto, porque no podemos prescindir de ciertas funciones, de algunas plazas", explicó.

Laadjuntas o plazas de nivel L, así como la desaparición de seguros de gastos médicos y el ajuste de salarios a los servidores públicos ha permitido al gobierno federal ahorrar 11 mil millones de pesos en lo que va de este año, afirmó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.La funcionaria indicó que en estos momentos trabaja de manera coordinada con lapara eliminar de tajo las direcciones generales adjuntas y las mencionadas plazas L, que suman 8 mil 800.Hasta el 31 de octubre, abundó, se han devuelto y cancelado 655 direcciones generales adjuntas que han generado ahorros por mil millones de pesos. Apuntó qué hay una lista de las 10 secretarías de Estado que han cancelado las DGA, entre las que destaca la Presidencia de la República y la SFP.Asimismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales eliminó 92, la SHCP 71, la51 y la Secretaría del Trabajo 48, por mencionar algunos ejemplos.En conferencia de prensa, la funcionaria mencionó que el ahorro que generará la eliminación de las 8 mil 800 plazas de DGA será de 5 mil millones de pesos, de las cuales reiteró 655 ya fueron devueltas, es decir “trituradas” porque ya no van a poder ser presupuestadas en los ejercicios próximos.​Dichos recursos, señaló Eréndira Sandoval, están reflejados en las becas, en las medicinas, en los programas educativos. “Ese dinero no está en los cajones, está siendo utilizado en todo el bienestar porque no tendríamos otra forma de estar entregando los recursos al pueblo”, enfatizó.Actualmente faltan 2 mil 425 plazas de DGA por cancelar.La secretaria de la Función Pública dejó claro que estas medidas de austeridad no son recortes, ya que afectaron a muy poca gente del gobierno federal.Francisco Javier Varela, titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF, indicó que este año no se renovó el contrato del 30 por ciento del personal eventual, equivalente a 4 mil plazas.