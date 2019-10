Reportan explosión del volcán Popocatépetl

#Popocatépetl. A las 04:46 h, se registró una explosión moderada con una altura de columna de 2 km en dirección oeste, la explosión arrojó fragmentos incandescentes sobre las laderas. El de alerta se encuentra en #AmarilloFase2. No cercarse al volcán. pic.twitter.com/g4WKiS3bl2 — ProtecciónCivilSeguridad (@CNPC_MX) 3 de octubre de 2019

