Reportan extorsiones a nombre de Bancomer

Piedras Negras, Coah.- Durante los últimos días alrededor de 4 personas se han visto afectadas de manera económica al recibir una llamada aparentemente de BBVA Bancomer con los números 5587684054 y 5547742795, los cuáles piden datos oficiales y vacían las cuentas de quienes responden la llamada.



El señor Cuauhtémoc, quien prefirió mantener su apellido en anonimato dijo que hace unos días su hija recibió una llamada de Bancomer de uno de los números señalados, en donde le pedían que reconociera un cargo, “como mi hija no reconoció haber hecho la compra, siguió cada uno de los pasos que la persona a través del teléfono le dijo, incluso le comentaron que entrara a la aplicación para dar las instrucciones y le pidieron no hacer movimientos o transacciones en un lapso de media hora, pero después de ese tiempo, checó su cuenta y ¿cual fue su sorpresa?, no había dinero en la cuenta”.



Indicó que la personas que se encuentra realizando estas extorsiones y robos es una persona capacitada o con mucho conocimiento porque realmente conoce los movimientos que hay que hacer, además de que acudieron al banco para tratar de recuperar el dinero, pero debido a que se dieron los datos por vía telefónica y se siguieron las instrucciones no hubo manera de recuperar la cantidad que se robaron.