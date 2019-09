Reportan sismo cerca de Cadereyta

SISMO Magnitud 3.6 Loc. 37 km al NORESTE de CADEREYTA JIMENEZ, NL 24/09/19 07:43:06 Lat 25.79 Lon -99.70 Pf 10 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 25, 2019

Un sismo de magnitud 3.6 fue registrado esta noche por el Servicio Sismológico Nacional cerca del municipio de, sin embargo minutos más tardeconfirmó que tras el fenómeno no se reportaron problemáticas.A las 19:43 horas, a 37 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cadereyta se registró la vibración a una profundidad de 10 kilómetros, según el SSN.El fenómeno se presentó en una zona que limita con los Municipios de Doctor González y Los Ramones, cerca de la Sierra de Papagayos.cerca de las 20:00 horas mediante su cuenta de Twitter.Miguel Perales, director de, señaló que la vibración no fue percibida por la población por la baja magnitud.Aclaró que tras el sismo no hubo reportes de algún problema en la zona.