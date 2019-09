Rescatan a 75 vehículos varados por la lluvia

Saltillo, Coah.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil y la Guardia Nacional rescataron a 75 vehículos y sus ocupantes, que se aventuraron a circular por calles y vados inundados, tan solo el miércoles.



Además, se atendieron 36 choques en 24 horas, donde por fortuna no hubo consecuencias de gravedad, informó Miguel Angel Garza Félix, subdirector de Seguridad Pública Municipal.



“Apoyos a los vehículos varados se dieron 75, apoyos registrados, la mayoría en la zona norte, que es donde fue todo el desahogo del agua que venía. En estos tiempos de lluvia, la gente, si no hay necesidad de salir, que no salga de sus domicilios, y la segunda, es que tome vías, de preferencia donde no haya mucho congestionamiento, mucha agua”.



Señaló que a través de las redes sociales se informa a la ciudadanía de las calles, bulevares y avenidas que se deben cerrar por el caudal de agua que corre.



Los puntos más conflictivos son el vado de Musa de León, en el tramo de José Narro a Los Valdés; el bulevar Eulalio Gutiérrez, a la altura de Los Silleres, y Los Valdés, lo mismo que el bulevar Otilio González.



La policía recomienda a los conductores evitar cruzar por calles con corriente de agua y atender las indicaciones que dan las autoridades para su protección.



En tiempo de lluvia, se complica el tráfico y se registran accidentes, por lo que los automovilistas deben extremar precauciones, reducir la velocidad y guardar la distancia prudente, porque con la precipitación aumenta el riesgo de accidentes



Añadió que la Comisión de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, atendió 36 reportes de accidentes automovilísticos entre miércoles y jueves por la mañana. Ningún percance tuvo consecuencias graves.