Resguarda GN puerta de Palacio Nacional

Ciudad de México.- A unas horas del Grito de Independencia, elementos de la Guardia Nacional (GN) tomaron posición frente a Palacio Nacional.



A las 16:30 horas, al menos 50 efectivos de la nueva fuerza de seguridad formaron una línea detrás de una valla metálica.



Es la primera línea de seguridad después de las puertas de Palacio. Del otro lado de la valla están desplegados policías capitalinos.



Los elementos de la GN visten el uniforme "de proximidad", con pantalón color obscuro y camisola gris.



Este tipo de uniforme lo portan los guardias que están en contacto con la gente durante sus actividades policiales.



En la zona frente al balcón presidencial, donde se dará el Grito, fueron desplegados decenas de militares vestidos de civil.



Hacen fila en Madero para entrar



La Calle de Madero es el acceso más utilizado por las personas que llegan a la Plaza de la Constitución.



A las 16:40 horas, en ese punto había una fila de al menos 100 personas, no obstante su ingreso es ágil ya que no son revisadas.



En la fila, policías capitalinos hacen una revisión previa a algunas mochilas y bultos para hacer más rápido su acceso.



Los otros cuatro accesos al Zócalo no presentan filas; se mantiene la disposición de no hacer revisiones corporales a todos.