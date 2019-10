Respaldan a sus colegas #HoyPorMiMañanaPorTi

Ciudad de México.- La incertidumbre sigue en Veracruz. No se tiene certeza de si el equipo jugará el partido de la fecha 14 ante Tigres, pues mientras Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales aseguró que no lo harán, Raúl Arias, vicepresidente del club, informó lo contrario, y ahora han sido los mismos futbolistas los que se pronunciaron en redes sociales.



Con el hashtag #HoyPorMiMañanaPorTi, fue que cada uno de los integrantes del equipo empezó a postear una foto de todos unidos, en alusión a la situación que viven de falta de pagos por parte de la institución.



A través de Twitter se empezaron a ver varios posteos, de cada uno de los jugadores, empezando por Sebastián Jurado, Gabriel Peñalba, Ángel Reyna y Carlos Salcido, entre otros que no forman parte de los Tiburones, como Rodolfo Pizarro, Hugo González y Carlos Salcedo.



El conflicto parece lejos de resolverse, aunque el propio Fidel Kuri, dueño del Tiburón, ya comentó que la próxima semana se harán los pagos, el movimiento de los jugadores parece firme, a lo que se suma el apoyo de ya varios equipos de la Liga, como los propios Tigres, Chivas, León, Cruz Azul o Santos.