Respaldan morenistas decisión de AMLO

"El grupo legislativo de Morena manifiesta su postura a favor de las acciones tomadas por el Gobierno federal en el Estado de Sinaloa, creemos que el Gabinete de Seguridad actuó de forma responsable, sensata, acorde al mandato constitucional de procurar la paz y la seguridad de los mexicanos", expresó.

"¿Cuáles fueron los motivos para no concretar la captura de Ovidio Guzmán? Hay quienes asumen que fue incompetencia. Pero no hubo tal. Tampoco puede acusarse de querer lucrar mediáticamente con esa captura, pues a diferencia de otras veces, no se intentó un despliegue de medios de comunicación que cubrieran el hecho, porque este Gobierno no funciona a base de golpes mediáticos.



"No se puede apagar el fuego con el fuego, ésta es la diferencia de esta estrategia con las que han hecho anteriores administraciones".

A cuatro días de los hechos en que se detuvo y luego liberó a, la bancada dedio su respaldo a las acciones tomadas por elAcompañado de casi todos los integrantes de su bancada - sólo no estuvo presente el Diputado Melchor Heredia- Ramiro González, líder de Morena en el Congreso, dijo que para ellos es un honor estar con López Obrador y que consideran su decisión en ese caso, la más adecuada para garantizar la seguridad de las familias y no para dar "golpes mediáticos"."Estamos seguros de que se obtuvo un bien mayor y duradero, que resalta la congruencia entre el discurso y la actuación del Presidente López Obrador: la gente siempre será prioridad, siempre será lo más importante.Agregó que, para Morena, la violencia, no es la vía y menos cuando la vida de los ciudadanos están en riesgo."Es necesario entender que actualmente existe una estrategia en seguridad más amplia, con un sustento diferente al que se había venido manejando en anteriores administraciones... El combate a la inseguridad tiene carácter preventivo... Nosotros no renegamos de la decisión de nuestro Presidente. Lo hemos dicho ya antes y lo repetimos: es un honor estar con López Obrador".González dijo que el Gobierno federal ya había precisado el por qué de su decisión y reconocido fallas, y compartían su visión de que la delincuencia se combate con previsión."Esta unidad que estamos manifestando", añadió, "es porque siempre vamos a estar en apoyo a las decisiones de esta Cuarta Transformación y de las decisiones del Presidente López Obrador".