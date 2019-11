Retienen a 20 militares en la sierra de Guerrero; exigen apoyo

Pobladores de Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Tlacotepec, Guerrero, mantienen retenidos a un grupo de militares en rechazo a operativos contra plantíos de amapola.#Despierta con @campossuarez pic.twitter.com/AvjRBOMjgi — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 7 de noviembre de 2019

De manera pacífica, comisarios de 27 comunidades de lamantienenen la comunidad de Las Margaritas, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).Explicaron que, por lo que dieron un plazo de 20 días al Gobierno federal para que cumpliera con su promesa de, pero no ha cumplido.Los 27 comisarios de las localidades que forman parte de los municipios de Tlacotepec y San Miguel Totoloapan, ofrecieron una conferencia de prensa el pasado 10 de octubre en la que advirtieron protestas si no se cumplían los compromisos acordados con el delegado del Gobierno federal en Guerrero,Detallaron que Sandoval Ballesterosa cambio de que dejaran de cultivar amapola.Sin embargo, no cumplieron con su promesa, por lo que mantienen retenidos a 20 elementos del ejército desde el lunes pasado, como una “protesta pacífica”.Asimismo, aclararon que sólo el 20 por ciento de los, se dedica a esa actividad ilícita.