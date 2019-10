Retiran 5 autos de circulación en operativo

Piedras Negras, Coah.- Ayer por la mañana se implementó un operativo de seguridad para la verificación vehicular donde se sacó de circulación a 5 automóviles que no portaban placas para su identificación.



Elementos de Policía Civil Coahuila apoyaron al personal del SATEC para la implentación de este dispositivo de seguridad que se realizó sobre la calle Juan Pablo II en la colonia Cumbres.



Se dio a conocer por parte de las autoridades que se sancionaron con multas a 25 automovilistas morosos y se les retiró una placa por no haber actualizado su pago de tenencia vehicular.



Así mismo se aclaró que los 5 vehículos que fueron retirados de circulación son debido a que no portaban ningún tipo de placa de identificación y el conductor no tenía actualizada su licencia o carecía de la misma.