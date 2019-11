Revela Javier Aguirre que Chivas quería repatriarlo

“Sí hablamos con gente de Chivas, yo he dicho hace ya unos años. Me fui de México en 2001, estamos hablando de 18 años, 36 torneos cortos, la cantidad de agua que pasó por abajo del puente. Yo como entrenador no me veo con Chivas, he hablado con varios equipos, es ocioso dar nombres ahora”, dijo Aguirre para Unanimo Deportes.

“No solo por Lainez, pero hay montón de mexicanos muy válidos. Todos los equipos españoles, y eso puedo dar fe, tienen en sus listas a jugadores mexicanos.

El estratega del Leganés,dio a conocer que en algún momentocomo su director técnico, pero que el estratega no aceptó por el tiempo que lleva fuera de nuestro país.“Hay 10 o 12 equipos de México que tengo contactos importantes, que podría ir mañana a ayudar en áreas deportivas, no en el banquillo porque no estoy capacitado para ello”, añadió el técnico mexicano.Por otra parte, cuestionado sobre si le daría oportunidad a Diego Lainez en el Leganés, Javier Aguirre señaló que si bien es un futbolista que le llama la atención, no es momento de buscar una cesión del jugador, toda vez que primero desea ver el material que tiene elclub.“(Lainez) Es un jugador muy interesante, atractivo, joven, no sé su condición contractual, pero en este momento específico no puedo mover ficha, porque es muy pronto para emitir algún juicio”, indicó.En México, “El Vasco” brilló como director técnico con los Tuzos del Pachuca, institución donde consiguió un título de Liga en el Invierno de 1999.