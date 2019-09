Revelan anomalías en avión accidentado en Cuba

Ciudad de México.- El análisis sobre el accidente del avión Boeing 737 de Global Air en La Habana, Cuba, el año pasado, arrojó anomalías, principalmente en la distribución del peso, indicó la conclusión la Comisión Estatal de Investigación de Incidentes Graves o Accidentes de Aviación (Ceiaa) con sede en Miami, Estados Unidos.



“La masa y el centro de gravedad de la aeronave estaban dentro de los límites operacionales de la misma. No obstante, el resultado del análisis del cálculo de peso y balance realizado por la comisión, comparado con la guía real del vuelo, constata que el cálculo original presenta algunos desajustes respecto al peso y distribución de la carga y equipaje, peso del combustible, peso total del avión en rampa y al despegue, centro de gravedad, y posición del trim estabilizador”, concluye.



“El peso de despegue real de la aeronave era mayor que el empleado en los cálculos y el centro de gravedad se encontraba situado 10% más atrás que lo calculado, cercano al límite trasero de la envolvente operacional (29 por ciento). Lo señalado anteriormente, aun cuando no rebasaba las posibilidades técnicas de la aeronave, constituye un factor contribuyente”, establece el informe.



Este refiere que debido a la destrucción de la aeronave a causa del impacto y el fuego, no pudo determinarse si hubo alguna falla o mal funcionamiento de los sistemas antes del impacto que haya contribuido al accidente.



“La aeronave no estaba a suficiente altura para lograr una recuperación después de la entrada en pérdida”.

El análisis advierte que la falta de mantenimiento también constituyó un factor en el accidente, pues tres años previos el avión no había tenido intervención técnica.



En mayo, familiares de las 113 personas que resultaron muertas en el desplome del Boeing 737-200, en La Habana, interpusieron una denuncia penal colectiva por homicidio ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Aerolíneas Damojh (Global Air) y su representante Manuel Rodríguez Campos, por operar un avión comercial que carecía de mantenimiento.



El Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba informó que el accidente se debió a errores de la tripulación mexicana, lo que llevó a la pérdida de control y desplome de la aeronave.



Familiares de los fallecidos, incluidos los seis mexicanos de la tripulación, rechazaron esa versión y presentaron el viernes ante la FGR elementos de prueba, incluidos testimonios, que afirman que Aerolíneas Damojh se abstuvo de dar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo del avión.