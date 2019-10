Revelan detalles de los últimos momentos de José José

José José murió en los brazos de Bárbara Reyes, mientras ella le daba una terapia de Reiki. #Ventaneando



El cantanteno murió en los brazos de ninguno de sus familiares, sino de Bárbara Reyes, la mujer que le daba terapia de Reiki.En entrevista para el programa “Ventaneando”, se informó que el día en que falleció el “Príncipe de la Canción”, Bárbara se encontraba a su lado.De acuerdo con el medio, Sara Sosa entró en shock, pues no esperaba que José José muriera.“Cuando llegamos (al hospital) encontré a José que estaba entubado, que estaba con sus ojos cerrados. Sari me explicó que podía hablar que él me escuchaba”.“Yo le tomé la mano, le comencé a decir José aquí estoy (…) le pasaba la mano por la cabeza”.“No creo en las casualidades, allí estaba yo apoyando a su hija que estaba dando unos gritos muy grandes, que no estaba aceptando que su papá se estaba yendo”.