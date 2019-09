Revelan fotos de detención de Celia Lora en Playa del Carmen

Fueron reveladas fotografías de laen Playa del Carmen, que fuera confirmada por el encargado de la Dirección General de la SSP, Jorge Robles.La revistapublicó las imágenes de la detención de la influencer por elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública por alterar el orden en estado de ebriedad, el pasado jueves 12 de septiembre.En, ella y su novio, Mauricio, visitaron un club y bebieron sin control, y ya pasados de copas, se pusieron muy impertinentes con todos, comenta una de sus amigas para la revista.La gente del club intentó calmarlos, pero como no hacían caso, los encargados de seguridad los sacaron a la fuerza. Ya fuera del lugar, comenzaron a buscar el auto que habían rentado para regresar a su hotel, pero estaban tan alcoholizados, que no distinguían cuál era, pues casi todos los que estaban estacionados en la calle eran color blanco, como el suyo; así que intentaron abrir tres diferentes, pero no tuvieron éxito, y eso les trajo problemas.Los dueños de uno de los autos llamaron a las autoridades. En cuanto los policías llegaron al lugar, Celia comenzó a gritarles groserías, hasta que la esposaron y subieron a la patrulla, para llevarla a los separos.La publicación revela declaraciones de una supuesta amiga de la familia quien asegura que, padre de la mujer,, porque él se encontraba en Quintana Roo para realizar una presentación con su agrupación El Tri.Afirma que Celia Lorahasta que su padre pagó una buena cantidad de dinero como fianza.Destaca que Alex Lora estaba furioso y advirtió a Celia que es la última vez que le ayuda a solucionar sus problemas.