Revelan fotos de Jérémy Ménez de fiesta con escorts y drogas

Pese a que el América fichó a Jérémy Ménez con un contrato millonario, el ex jugador de importantes clubes como Milan o PSG fue más conocido en México por sus constantes lesiones, su falta de compromiso y sus fiestas.Los escándalos no faltaron en su vida, ya fuera por sus encontronazos con el técnico del América, Miguel Herrera, como por su aparente relación extramarital con Mar Milla, ex esposa del actor Alex Ibarra, y ahora salen a la luz fotos del jugador en las fiestas que hacía.De acuerdo a Grupo Fórmula , una mujer que fue cercana a Jérémy Ménez durante su tiempo en México asegura que el francés se la pasaba en fiestas con mujeres (escorts) y drogas, llevando una vida fuera de control.La publicación reveló imágenes en las que Jérémy Ménez aparece con un papel, el cual parece ser usado para consumir algún tipo de drogas. Además, un polvo blanco aparece en otra foto, desatando la polémica del estilo de vida que llevó el francés en México.