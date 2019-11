Revelan intensa llamada de Sarita con sus hermanos luego de la muerte de José José

¿Cómo crees que haríamos algo? Ni siquiera sé lo que está pasando, contestó Sarita muy indignada.

Los hijos desiguen dando de qué hablar a casi tres meses de la muerte de su padre, El Príncipe de la Canción, y es que esta vez revelaron una llamada que sostuvieron José Joel, Marysol, Laura Núñez, la representante de José José y Sarita Sosa, en la que esta última, devastada, les da la noticia del fallecimiento de su padre el pasado 28 de septiembre del presente año.Fueron los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes en su programa, en exclusiva revelaron la llamada, en la cual se escucha apreguntarle a, quién se encontraba en el hospital Homestead, en Estados Unidos, qué es lo que había pasado con su padre, y le pedían que les pasara al director general del hospital para ver a su padre antes de que “hagan una tontería”, a lo que Sara se molesta y confundida les dice: ¿Cómo que una tontería?. José Joel le contesta que quería ver ella y Marysol el cuerpo de su padre antes de que fueran a hacer otra cosa con él.La petición vuelve a seguir por parte de los hijos mayores de José José, sin recibir alguna respuesta. La plática se torna tensa hasta querompe en llanto y reclama a sus hermanos el tener que estar pasando la terrible muerte de su padre sola.Marysol y José Joel no tardaron en reaccionar para referirle que así lo que querido ella.Sin embargo esquien vuelve a insistir y les pide que los entienda, ya que lo único que quieren es buscar respuestas al hermetismo que manejó Sarita tras la muerte de El Príncipe de la Canción.“Te amamos y bendecimos porque dios es nuestro señor, Sarita. Por favor contáctame con las personas encargadas para que podamos llegar lo más pronto posible y saber qué tenemos que hacer con nuestro padre”, petición que no vuelve a ser concedida, pero ordena a sus hermanos que no lleguen acompañados de la prensa ni de Laura Núñez.le reitera que tienen que platicar y le pide la dirección del hospital para poder ver a su padre y después decidir qué harían con el cuerpo, sin embargo Sarita se vuelve a quedar callada y solo les dice que luego les hablaría.