Revelan verdadera causa de muerte de Karla Álvarez

Ciudad de México.- Karla Álvarez falleció el 15 de noviembre de 2013, en un primer momento se dijo que había muerto por un paro cardiorrespiratorio causado por desórdenes alimenticios, no obstante, no han salido nuevos detalles a luz.



Univisión Entretenimiento, que tuvo acceso a documentos sobre la muerte de la actriz, informó que Álvarez murió por una insuficiencia respiratoria aguda relacionada con una neumonía viral.



El documento, que pertenece a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y fue firmado por el doctor José Luis Haro Rodríguez, tienen fecha del 16 de noviembre de 2013.



La actriz, que murió a los 41 años, fue cremada y no se le realizó la necropsia; detalló el medio de comunicación.



Karla Álvarez actuó en diversas telenovelas desde su debut en 1992, pero su popularidad creció cuando participó en Big Brother VIP en 2003.



Con información de MSN