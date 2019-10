Rey Mysterio: ‘veo a Caín mucho tiempo en este negocio’

Estados Unidos.- Caín Velásquez tiene todo para triunfar como luchador en la WWE, y es algo de lo que está convencido Rey Mysterio. La leyenda mexicana tiene plena confianza en que Caín puede estar muchos años en la lucha libre, de quien espera tenga un debut a lo grande en su combate dentro de Crown Jewel este 31 de octubre por el Campeonato Mundial de la empresa, en el evento que se llevará a cabo en el Estadio Rey Fahd en Riad, Arabia Saudita, algo de lo que habló en conferencia de prensa.



"Caín está preparado y lo que ocurrió la semana pasada fue la gota que colmó el vaso. Que volviera a golpear a mi hijo no tiene perdón. He tenido tiempo de pisar el ring con Caín, su preparación ha avanzado mucho. Tiene ganas y entusiasmo por aprender este deporte. Se nota mucho su ilusión por lo que está haciendo y lo veo con ganas de permanecer mucho tiempo en este negocio".



Sobre un posible combate con su compatriota: "Si Caín gana a Lesnar lo hará por merecimiento propio. Nunca nos enfrentaremos. Es algo imposible".



Su consejo para Caín: "Que escuche al público, es algo sobre lo que estamos trabajando. En MMA él me ha comentado que se olvidaba de los fans y se centraba en su rival. Aquí debe interactuar con ellos. Por ello lo hemos trabajado, pero será un factor que irá aprendiendo según vaya subiéndose al ring".