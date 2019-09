Reyli Barba se pronuncia en contra del aborto

“Yo no apruebo el aborto, creo que una mujer, sin importar cuando se embaraza lo que hace es conocer a Dios, sin importar si este acto fue realizado de manera violenta o con todo el amor”, dijo el chiapaneco. “Creo que hay que apostar por la vida".



“Los exponentes del reggaeton son muy unidos, yo creo que deberían tener su categoría en todas sus variantes porque están haciendo algo positivo para la industria y yo no los critico”, dijo el nominado al Grammy Latino en 2011.



“Escribí 288 canciones durante mi estancia en el anexo de San Cristóbal”, donde, relató, tuvo la oportunidad de escribir cuentos, así como música y otras historias divertidas, “ese material está guardado en casa y llegado el momento tomará forma y espero reírme de todo lo que pasé durante esta etapa de mi vida”.



Los recientesque se han reabierto en algunas entidades del país por la legalización del aborto,sobre esta problemática y pronunciarse en contra de la interrupción del embarazo, al asegurar que “hay que apostar siempre por la vida”.Señaló que, de ahí su preocupación por proteger la vida a toda costa. El cantautor es padre de Reyli Barba Jr. y Jerónimo de Jesús, éste último procreado con la cantante grupera Ana Bárbara.Por otro lado,por el poco apoyo al género en las nominaciones anunciadas este martes para la 20 edición de los Grammy Latino.Aunque parecía una broma su comentario referente a que haría una estatua a Maluma, el músico explicó que le debe mucho al colombiano pues gracias a las ganancias que deja su trabajo, su sello discográfico ha podido invertir en él nuevamente luego de estar alejado de los escenarios para superar su adicción al alcohol.Barba reconoció que esa fue una etapa difícil para él, sin embargo, nunca dejó de escribir, por lo que en su momento esas piezas saldrán a la luz, temas que reflejan su estado de ánimo y su sentir en este nuevo episodio de su vida.“La verdad es que tuve miedo que al dejarme de echar esos mezcales ya no tuviera yo la inspiración y fue todo lo contrario. Desde que dejé de beber escribo más, porque hay disciplina, ya no hay sobremesa de ocho horas. Ahora estoy totalmente metido en la música, como cuando inicie a los 17 años”, expresó.Por lo que sin temor a equivocarse, el cantautor abrió su corazón para explicar que su actual álbum La Metamorfosis es su mejor disco y el reencuentro con la música, pero, dijo, el mejor será el que sigue.El exintegrante del grupo Elefante, señaló que ahora vienen cosas buenas para él, además de que tiene muchos planes; “cuando has vivido la enfermedad del alcoholismo te da la posibilidad de escribir con el alma, además de servir de ejemplo para que otros eviten caer en lo mismo”.El intérprete de Amor del bueno, Desde que llegaste y Así es la vida ofrecerá un concierto el próximo 3 de octubre en el Teatro Metropólitan, teniendo como invitado a Carlos Rivera, además de que presentará su reciente propuesta musical La Metamorfosis.