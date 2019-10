Rinde Verónica Martínez primer informe como senadora ‘Lucharé por un presupuesto justo’

Torreón, Coah.- Verónica Martínez ayer rindió su primer informe de Resultados, donde enfatizó que continuará presentando las iniciativas de Ley y haciendo pronunciamientos en Tribuna para el bienestar de los coahuilenses en la Sexagésima Cuarta Legislatura.



Dijo que gracias al trabajo coordinado de los miembros del Senado, se han obtenido importantes logros en materia de seguridad, la salvaguarda de los derechos de los niños, las niñas y las mujeres, el desarrollo económico y acciones a favor de la seguridad.

Martínez dio a conocer que participó en 75 sesiones en las que se presentaron 849 iniciativas. En un año, la senadora solicitó la renovación de la salvaguarda a las importaciones de acero provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial.



Para la Región Carbonífera, el beneficio fue solicitar a la Comisión Federal de Electricidad reuniones. Ahí también con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme se cristalizaron los encuentros y se reactivó la economía en esta zona.



En cuanto al tema del Fondo Metropolitano, reiteró que no quitará el dedo del renglón para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos para las cuatro zonas metropolitanas que tiene la entidad.



Dijo que se debe hacer frente al problema del agua en La Laguna para traer el vital líquido de la Presa Francisco Zarco hasta la región, y ella apoyará desde su trinchera.

Recordó que se alcanzó un acuerdo histórico en materia de paridad de género, pues se logró garantizar la participación igualitaria entre mujeres y hombres en los tres Poderes de la Unión y en los tres órdenes de Gobierno.



Por otra parte y para erradicar la violencia de género, solicitó a la Federación más recursos para los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.



El empoderamiento de las mujeres con discapacidad es impostergable dijo, y advirtió que seguirá abanderando las causas de las mujeres.



Presentó una iniciativa para prohibir el matrimonio infantil y fue aprobada, con lo que las niñas y niños no interrumpirán su futuro.



Solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social la apertura de más guarderías para el estado, toda vez que muchas instancias infantiles dejaron de recibir apoyo federal, además de impulsar la construcción del Hospital General de Acuña.



Presentó una iniciativa para otorgar licencia a las madres y padres de niñas, niños y adolescentes con cáncer de cualquier tipo, para estar en los periodos críticos, sobre todo en los cuidados paliativos.



Advirtió que luchará porque Coahuila tenga un presupuesto justo, así le aseguró al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís: “Porque cuando las empresas, las instancias infantiles y la seguridad se vieron amenazadas, usted ahí estuvo”.



‘Dando pelea’

Durante su intervención, Osorio Chong destacó que la legisladora coahuilense haya logrado reunirlos para mostrar un frente común ante los nuevos tiempos de un Gobierno federal que no ha podido cumplir sus promesas.



“Pocos senadores pueden decir que en su informe estén representantes de casi todos los partidos políticos, distintos al de ella, se dice fácil, pero no se puede lograr tan fácil, se necesita trabajar y entregar resultados”, dijo.



“Hoy por eso aquí hay senadores y senadoras del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, y por supuesto de su partido, que la acompañamos”.



Osorio Chong habló sobre el bloque que han conformado los legisladores federales de oposición ante lo que consideró un Gobierno que no ha sido capaz de cumplir con todo lo que prometió.



“Vamos a seguir dando la pelea, porque es bien fácil andar en la campaña diciendo que todo se puede hacer, andar en la campaña diciendo que hay varitas mágicas para resolver todo… ya vieron que no, ya vieron que hay muchos problemas y que hay que resolverlos con seriedad”.



El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, señaló que Coahuila es un gran estado.



“Hoy se ve una entidad pujante, que tiene autoridades que saben lo que tienen qué hacer para entregar resultados con aquellos que se comprometieron”, comentó.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme dijo que el Senado es el último eslabón del equilibrio de la democracia que se debe preservar y seguir impulsando.



“Aprovechamos el informe de Verónica Martínez, lo aprovechamos como un gran foro dentro del ámbito legislativo, para fortalecer la alianza que se ha conformado y que ha dado resultados, y que además no hay otro equilibrio que podamos tener, en el Congreso tienen mayoría absoluta y el Senado es nuestra opción para poder evitar que algunas de las decisiones puedan terminar en malas prácticas en el país”.



El Gobernador dijo que los senadores jugaron un papel importante en conflictos como el de los aranceles al acero, la compra de carbón a los productores de Coahuila y la amenaza de desaparecer la cuenca lechera de La Laguna, problemas que pusieron en riesgo la economía del estado, y agradeció a verónica martínez por su papel en ese trabajo.



“Vero, te felicito, de verdad estamos bien orgullosos de tener una senadora como tú; cuando hemos buscado tus gestiones, todos mis funcionarios han tenido respuesta, cuando a los alcaldes se les ha atorado algo con los recursos económicos, los has apoyado, y cuando hemos enfrentado los grandes retos y circunstancias que tiene nuestra entidad, no te has rajado”.