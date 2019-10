Rinden homenaje a Celso Piña en el Julio Torri

Torreón, Coah.- En el marco del Festival Internacional de las Artes Julio Torri (FIAJT) 2019, el Gobierno del Estado que dirige Miguel Ángel Riquelme Solís rindió homenaje al cantante y acordeonista Celso Piña.



En la explanada de la Plaza Mayor, los laguneros se reunieron para disfrutar este concierto dedicado al artista regiomontano fallecido el pasado 21 de agosto.



La Ronda Bogotá, agrupación que lo acompañara en todas sus presentaciones, y Pato Machete —de Control Machete— fueron los encargados de este espectáculo que llenó de baile al ritmo de la cumbia y sonidero esta gran plaza.



“Por enlazar dos países con música, siempre estarás con nosotros”, fue la frase que acompañaba a la imagen de Celso Piña en el escenario, mientras los protagonistas hacían su magia.



Como rebelde y visionario, los artistas de hoy se refirieron al acordeonista.



Ahí recordaron que en una ocasión estuvieron en Marruecos y “por más que el maestro se esmeró en prender al público, no lo consiguió”, pero al subirse al autobús se les dijo que así era la costumbre allá, que no se les permitía expresarse, pero que el público les enviaba un trofeo porque era de los que más los había animado.



“Por eso era grande, porque la bailaba donde sea”, describieron.



Con grandes éxitos como "Cumbia sobre el río", "Los caminos de la vida", "Aunque no sea conmigo", lo recodaron y corearon.



La Secretaria de Cultura del Estado, Ana Sofía García Camil, indicó que esta sede es una de las más animadas y que la concurrencia a la misma “ha sido grandiosa”.



Pues la gente supo de la diversidad de espectáculos que se presentaban dentro del FIAJT, que eran para todos los gustos musicales.



Añadió que los eventos fueron gratuitos, pues esto forma parte de la visión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís de hacer llegar la cultura a todas y todos.