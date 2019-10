Roba 2 millones en banco de Acuña

Un robo millonario ocurrió esta semana en una institución bancaria del municipio de Acuña ubicada en la calle Guerrero de la zona centro, luego de que el gerente de la institución, Banco Azteca, perteneciente al Grupo Salinas, llegara a la sucursal, abriera la caja fuerte y saliera con una bolsa conteniendo más de dos millones de pesos.Según trascendió, el apoderado jurídico de la institución acudió ante las autoridades para notificar la situación el pasado martes por la mañana, tras detectar el robo con quebrantamiento de la confianza, pero quedó de retornar para presentar la denuncia correspondiente y hasta el momento no lo ha hecho.El sujeto quien ya tenía tiempo como gerente de la institución, simplemente llegó al banco, abrió la caja fuerte y tomó el dinero para ya no regresar a su trabajo.Trascendió que el banco está a la espera de que llegue procedente de la capital del país el apoderado jurídico de la institución, que se realice una auditoría y poner la denuncia correspondiente.El presunto defraudador, Rafael “B” de 38 años, tenía ya tiempo de gerente y según personas cercanas ya se fue de la ciudad.El sujeto se llevó mas de 2 millones de pesos de la caja fuerte el martes y ya no regresó a trabajar.