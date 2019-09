‘Roba’ Toluca triunfo al Veracruz

#ElResumen

Revive los goles y el resumen de los mejores momentos del enfrentamiento entre Tiburones Rojos y Toluca FC en el encuentro de la #Jornada12 #Apertura2019#LigaBBVAMX #SienteTuLiga pic.twitter.com/dEJAa9XvVO — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 30, 2019

se quedó a dos minutos de conseguir su primera victoria en 13 meses, pero nada pudo hacer ante un fogonazo de Kevin Castañeda quien en tiempo de compensación echó a perder la fiesta en el puerto jarocho y le dio el empate 1-1 alno perdieron, pero alargaron su racha negativa a 38 encuentros sin ganar en la. Desde el 25 de agosto del 2018 no saben lo que es saborear una victoria.Los jarochos sumaron un punto y llegaron a tres unidades, que los mantienen como sotaneros de la competencia y la tabla de cocientes, mientras que lossolo salvaron el orgullo, pues con 12 unidades están lejos de la zona de clasificación.Luego de un juego lleno de imprecisiones, con pocas llegadas a gol de parte de ambos conjuntos, lo mejor del encuentro se vivió en el complemento, donde se le vio mayor vocación ofensiva a los escualos a pesar de las carencias de su plantel.Daniel Villalba se perfiló en un par de ocasiones, pero sin fortuna y muy poco acompañamiento.El gol les llegó cuando menos lo imaginaban, pues al 70' en una aproximación de Diego Chávez, el árbitro puso pausa y acudió al VAR para observar la jugada, y de inmediato marcó penal. Luis Hernández se llevó la amarilla por una falta sobre Chávez.Bryan Carrasco fue el encargado de cobrar y lo hizo pésimo prácticamente telegrafiándole su disparo a Alfredo Talavera, solo que la fortuna estuvo de su lado, en el contrarremate le quedó el balón y terminó por meterla en el arco del Toluca para el 1-0.Los minutos que siguieron fueron los de mayor angustia para el, que los vivió como si fueran una eternidad. Incluso cuando se indicó que la compensación sería de seis minutos, las protestas no se hicieron esperar por más que el técnico, Enrique López Zarza se paseó como león enjaulado y sus jugadores intentaron romper todos los balones, la mala fortuna no los abandonó.El portero Sebastian Jurado nada pudo hacer para detener el disparo de media distancia de Castañeda, quien logró el empate al 94', apagando la euforia en el Estadio Luis "Pirata" Fuente.