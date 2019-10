Roban caja registradora de tienda de revistas en PN

Piedras Negras, Coah.- Un sujeto robó la caja registradora del negocio de revistas ubicado en el local de Soriana después de quebrar el vidrio de la puerta principal para entrar a cometer el ilícito.



María Cristina Resendiz Meza, aseguró que a pesar de que el robo de la caja registradora y los daños ascienden a unos 4 mil pesos dijo que no va a presentar denuncia formal debido a que no tiene confianza en las autoridades de la fiscalía general de justicia para resolver su caso.



Aseguró que se llevaron 800 pesos de la caja registradora en monedas, sin embargo el daño más grave es el de la puerta de vidrio que quebraron.



Derivado de eso están hablando de unos 3 mil pesos ya que es todo el vidrio reforzado de la puerta del lugar.



Dijo que lleva 23 años laborando dentro del negocio a la entrada de Soriana y nunca le habían robado.



Agregó que fueron a tomar conocimiento las autoridades sin embargo por falta de cámaras de seguridad no saben quién fue.



“Para que denuncio si me van a traer a vuelta y vuelta, es pérdida de tiempo ya mejor así que quede", finalizó la afectada.