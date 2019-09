Roban sede del PAN en Saltillo

“Forzó, quitó una lámina, incluso se cortó este delincuente forzó 2 candados , entró al auditorio y a nuestras oficinas, no se llevó gran cosa, pero identificamos la situación que está sufriendo Saltillo en cuestión de inseguridad.”



La tarde del domingo un ladrón entró por la fuerza a las oficinas delubicadas en la calle Juan Aldama llevándose solamente una bocina, la cual fue recuperada más tarde, pero dejando en evidencia que cualquiera puede entrar a propiedad privada, señaló un indignado presidente del comité blanquiazul,El líder municipal del partido blanquiazul subrayó que el delincuente buscaba cosas de valor y no trasculcó los archivos importantes como el padrón de afiliados al partido, y papelería oficial, aunque sí se dio el tiempo de sacar una botella de vino, la cual abandonó allí, al igual que una impresora con la que no pudo cargar."Ciertamente tenemos nuestros padrones, nuestra información electoral, documentos, oficios, no se llevaron nada más, obviamente no deja de llamarnos la atención este atentado contra las instalaciones del partido.”