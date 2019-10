Roban silla de ruedas a perrito inválido

Un perrito que tiene las patas traseras lastimadas, fue víctima de la delincuencia en el distrito de Nuevo Chimbote, Perú.Unos ladrones le robaron la silla de ruedas que utiliza para desplazarse y lo dejaron tirado en medio de una plaza donde horas más tarde lo encontró la mujer que lo adoptó hace un par de semanas.Según relata Paola Villareal, su dueña, la pesadilla comenzó cuando notó que anochecía y el can no regresaba a casa, por lo que salió en busca de Rocky y lo halló en una plaza cercana sin poder moverse.Ahora pide que le regresen la sillita de ruedas pues es la única forma en la que puede ir y venir por sí mismo, además de que es un aparato hecho a la medida que a ningún otro can le funcionará.Semanas antesRockyluego de que un automovilista lo atropellara cerca de la universidad donde Paola estudia.Cuenta que al verlo herido lo llevó al veterinario, pero el daño fue tal que no pudieron hacer nada para que recuperara la movilidad.Fue ahí cuando lo adoptó y con ayuda de vecinos y grupos de activistas le compraron una silla de ruedas, desafortunadamente a un mes de que Rocky llegara a su nueva familia, fue víctima del robo.Las esperanzas de que los ladrones regresen la silla de rueda son cada vez menos, sin embargo, este 2 de noviembre se realizará una fiesta para recaudar donativos y ayudar a que Rocky tenga una mejor vida.