Robbie Williams reta a Liam Gallagher a una pelea de box

“Me encantaría. Pero me gustaría que fuera una pelea profesional. Acabo de ver cuánto ganaron KSI y Logan Paul en su pelea y creo que podríamos derrotar eso"



“Estoy en buen estado. He estado boxeando y entrenando. Entonces, digamos que estaría más que feliz de subir al ring con él", dijo en una entrevista a la revista GQ Hype.



El cantante y compositor británicoquiere enfrentar a, con quien mantiene una rivalidad desde hace años, en una pelea a beneficio del boxeo y con la que busca desbancar el éxito del reciente enfrentamiento entre Logan Paul y KSI.De acuerdo con información del periódico británico Metro, Williams está convencido de que él y la leyenda de Oasis pueden “derrotar” a los youtubers estrellas. El combate va en serio, ya que hace 20 años Williams, de 45 años, había propuesto una batalla con Gallagher, poniendo en la mesa una apuesta de 10 mil euros.Ahora está listo para retomar el reto.Williams, quien prepara un disco navideño, se siente seguro de su condición y habilidades en el ring como para noquear al intérprete de 47 años.Robbie comentó que estaría muy contento de enfrentar al intérprete de 'Why me? Why not', a quien “obviamente derrotaría y no por puntos”. Afirmó contundente que no pasaría del tercer round. Lo que pidió es obtener una licencia adecuada para hacer una pelea profesional, para no tener que utilizar casco protector en la cabeza.Falta saber si Liam Gallagher acepta el reto, ya que tiene sus propios problemas que resolver. Desde que se separó de Oasis en 2009 ha tenido agrios intercambios de palabras con su hermano mayor y líder de la banda Noel Gallagher. Incluso llegaron a los golpes luego de un concierto en París.