Rocío Sánchez Azuara explica lo que le pasó a su hija

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la conductora Rocío Sánchez Azuara habló acerca de la partida de su hija Daniela, quien murió en sus brazos este lunes 23 de septiembre, a la 1:15 de la madrugada, tras haberse despedido de todos sus seres queridos, hablando con su madre y estando muy en paz."Se respetó su voluntad hasta el final y se decidió que la cremáramos, la cremamos después de las horas reglamentarias y legales para poder darle descanso eterno. Ella va a vivir siempre conmigo, ha sido muy complicado todo, es un proceso muy doloroso, ya teníamos 20 años luchando con esta enfermedad, falleció por complicaciones", dijo con tono serio, pero tranquilo y agradeciendo las muestras de cariño de artistas, amigos, familiares y gente que conoce su historia.Detalló que pese a que tenía complicaciones renales, fue la afectación que padecía en el corazón las que deterioraron su estado de salud y le provocaron la muerte."Falleció por complicaciones no solamente renales sino coronarias, tenía tres válvulas mal del corazón, de las cuatro que tenemos y todo se fue complicando, lejos de mejorar había días en los que estaba poquito mejor, después decaía, pero el día que decidió que no más, ese día se fue, se fue en paz, se despidió de todas las personas cercanas y queridas, incluyendo a su perrita, que me la quedé yo".Daniela estuvo hospitalizada casi tres meses, en un proceso que define como muy complicado, incluso, la esperanza era que pudiera ser trasplantada pero lo lograron.Durante la transmisión, mucha gente le brindó apoyo y también le pidió consejos, pero ella dijo que no podía darlos porque es mucha responsabilidad, y todos los casos son diferentes, lo que sí dijo es que hay que ponerse en manos de los médicos, no perder la esperanza y seguir los tratamientos, aunque en este aspecto hizo un llamado por el costo de los tratamientos."Tristemente en México no existen medicamentos ni siquiera baratos para poder lidiar con este tipo de enfermedades, yo creo que es una de las cosas que tenemos que ver urgentemente porque mucha gente se está muriendo por la misma situación, no solo de lupus sino de muchas otras enfermedades reumatológicas, coronarias, me parece increíble que en un hospital tan importante como el Instituto Nacional de Nutrición existan solo diez mapas, que son los aparatos que se ponen para medir las pulsaciones y la actividad coronaria en los seres humanos, tenemos que tener muchos más".Señaló que ella donó los medicamentos que les quedaron porque son muy muy caros, tanto que ni siquiera quiso decir el costo."Ojalá que el gobierno pueda hacer algo respecto a esto. Se necesita mucho dinero para atender estos rubros".Sobre la intimidad con la que despidió a su hija, aseguró que lo hizo a petición de ella, pues su hija detestaba salir en medios de comunicación o que hablaran de ella. Lamentó haberse dado cuenta de que alguien le estaba tomando fotografías a escondidas cuando ella estaba pasando un momento muy doloroso, y por eso mismo, compartió el video."Me enojó mucho que alguien se diera a la tarea de estarme cazando cuando yo estaba llegando a la funeraria de manera casi anónima. Mi hija detestaba eso, detestaba la revista TV Notas ¿y saben por qué? porque siempre lucraron con su salud, escandalizaron acerca de Daniela".Al final de la transmisión de media hora, Rocío también agradeció a su amiga de la infancia que estaba con ella, a Humberto Zurita, quien fuera el esposo de una de sus amigas entrañables: Christian Bach, quien también murió este año. Del mismo modo agradeció al hijo de ambos, Emiliano, de quien dijo, es como su hijo."Yo tuve este año dos pérdidas muy importantes, febrero 26 Christian Bach y septiembre 23 mi hija Daniela, y además las dos se reían de mí mucho y se echaban ánimos juntas, vivimos un proceso muy difícil de enfermedades las tres. Sí ha sido pesado pero le voy a echar ganas, se los prometo".Con información de El Universal