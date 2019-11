Roger Federer pisa la Plaza México previo a su partido

¡EL momento!#FedererxESPN aparece en la cancha de la Plaza de Toros y así fue ovacionado por los afortunados https://t.co/W7i8CwLbcG pic.twitter.com/Ej7App3MbN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 23, 2019

Como todo un torero fue recibido el ganador de veinte Grand Slams, 103 títulos en total y más de mil victorias hacen de Roger Federer el tenista más grande de todos los tiempos, pero México le dará algo que jamás conquistó en su espectacular carrera.Este sábado por la noche habrán más de 40 mil aficionados en la Plaza México, cifra ante la que Su Majestad jamás ha actuado y mucho menos en un país en el que nunca jugó como profesional, solo como juvenil a finales de los 90."En el tenis es una locura pensar que puedes jugar ante 40 mil aficionados. En nuestro deporte tener 25 mil ya es un estadio gigantesco, saber que es la primera vez en mi vida que jugaré ante tanta gente me emociona", dijo Federer en conferencia."En Suiza hay 8 millones de personas y que tan solo este juego en México se calcule con 10 millones de televidentes te habla de lo grande que es".La grandeza del nacido en Basilea no solo se cimienta en los trofeos logrados, también en aquellos momentos que quedan en la memoria de sus millones de aficionados. "Afortunadamente he tenido muchos momentos memorables en mi carrera. Cuando vencí a Pete Sampras que buscaba su quinto Winbledon seguido. El tiro entre las piernas en la Final del US Open contra Novak. Ganar el Australian Open el año pasado con 38 años, tantas memorias con Nadal.Agradezco la carrera que he tenido y lo que he logrado", expuso. Con 38 años de edad, Federer convive frecuentemente con los cuestionamientos sobre su retiro, pero él se empeña en hacerle creer al mundo que es "inmortal" manteniéndose en el Top 3 del Ranking ATP y compartió cuál es su gran secreto. "Nunca perdí el amor por el juego y eso es clave como tenista, ser apasionado de tu trabajo y en la vida en general. Despertarte y hacer de ese día el mejor posible", comentó."En lo personal me ha ayudado mucho entender mi mente y mi cuerpo. Hay que tomar decisiones difíciles, aprender a decir 'no' en ocasiones. Cuando llegué al número 1 por primera vez en 2004 decidí que quería jugar la mayor cantidad de años posible y eso significó dejar de jugar muchos torneos para sanar y mejorar mi juego".