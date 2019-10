Romina Sacre, influencer de un nuevo mundo

“Puedo considerarme sumamente afortunada porque crecí en una familia en la que siempre respetaron quién era y en la que nunca se me ha criticado, pero creo que lo mío es un caso de fortuna, sé que no todas tienen la posibilidad de vivir una realidad así. Nosotras debemos quitarnos esas cargas sociales y vivir como nosotras queramos; hacernos a la idea de que nada es bueno ni es malo, solo es distinto. Hay que quitarnos las etiquetas y aplaudirle a las demás por ser quiénes son”.

“Eso también nos lleva a no hablar, no levantar la voz y decir lo que queremos. Esto es un tema importante en el libro, especialmente en los temas del sexo ya que durante años se nos educó con la idea de que las mujeres solo estábamos ahí para complacer al otro, nos da pena decir lo que queremos y qué es lo que nos gusta. Son cosas que tampoco decimos porque no conocemos nuestro cuerpo, ya que también nos plantaron la idea de que el sexo solo era para los hombres”, explicó.

“Las redes sociales son importantes ahora. Si uno tiene una voz es importante que la levante y diga lo que se quiere decir, sin importar si tiene 50 o 400 seguidores, porque es un círculo en el que puede hacerse la diferencia. Nosotros podemos contagiar con un efecto positivo a los demás”, concluyó la creadora de rominamedia.com.

La portada demuestra una mujer de espaldas cuyos pulgares apuntan hacia abajo. Una alegoría sobre la necesidad de que las mujeres deben “dejar detrás todas esas cosas que nos dijeron antes, evitar esas cargas que nos echaron y seguir adelante con lo sensible y lo chingonas. Mostrar esos rayos de iluminación que llegan de pronto”.Sacre es una voz poderosa en las redes sociales. Considerada porcomo una de las, es fundadora también de, una plataforma en la que apoya a personas a expresarse sin prejuicios.En su libro, la autora trata temas fundados por un mundo masculino. Temas como la felicidad, la vida en pareja, el cuerpo femenino y el sexo.Romina apuntó que para ella existía “una necesidad de hablar sobre el hecho de que no todas queremos lo mismo. Ahora han surgido muchos movimientos de mujeres, marchas y organizaciones porque a nivel mundial hay un despertar. Este libro lo escribí pensando en la mujer mexicana a partir de mi experiencia.Lo Sensibles no nos Quita lo Chingonas (Planeta, 2018)Por eso escribir Lo Sensible..., le fue imperativo, ya que es un apoyo para quienes la siguen desde Púrpura –su primera página, con la que consiguió 500 mil seguidores–, pero también para todas aquellas mujeres que no han podido vivir su vida en plenitud ya que siguen siendo víctimas de una realidad anquilosada que comienza a cuartearse.“Hay tres valores que para mí son muy importantes transmitir en mi plataforma: la responsabilidad, la honestidad y el respeto. Esto porque se nos han olvidado por completo como personas y como sociedad; no nos respetamos y aguantamos una cierta cantidad de violencia que no siempre es física, pero sí sicológica, la cual nos orilla a que digamos que sí a muchas cosas que realmente no queremos.El libro está escrito de manera amena, en él Romina habla sobre sus experiencias con cada uno de los temas que aborda. Gráficas y dibujos convierten su lectura en una actividad muy fácil, y ayudan a romper varios de los tabúes que ha creado la sociedad: el disfrute sexual, el pedir ayuda ante las adicciones, la terapia por inseguridades físicas y otras.Actualmente Romina cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. Todos ellos, explica, la han hecho avanzar, pero también le han dado una importante lección: usar su capacidad en pro del resto.