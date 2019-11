Rompen la historia oficial Libros de un movimiento; Revolución Mexicana

es uno de los hitos históricos del país. Movimiento armado e intelectual que dio paso al México actual por el camino de la fuerza y las letras.Para conmemorar una vez más la consumación del movimiento, Zócalo recomienda cinco libros tanto de ficción como de no ficción sobre el tema revolucionario.En los dos tomos depublicó en 1960, el historiador Jesús Silva Herzog –quien fue testigo del evento– analiza, no la historia político-militar del movimiento armado, sino qué lo provocó y sus consecuencias.En esos análisis ideológicos y políticos profundamente documentados, Silva Herzog revisa esas vertientes que provocaron la Revolución. En el primer tomo, que abarca los antecedentes del movimiento ocurridos en Coahuila y Chihuahua hasta la etapa maderista, el historiador analiza a fondo la economía mexicana y el cambio en la sociedad mexicana.con esa división entre las fuerzas de Emiliano Carranza y Francisco Villa, y finalizó en 1917 con la creación de la Constitución mexicana.del historiador argentino Adolfo Gilly, es un libro central para comprender el proceso de aquellos hombres y mujeres que, motivados por la falta de oportunidades, comenzaron a levantar sus brazos y herramientas.Escrito desde la cárcel de Lecumberri, el libro de Gilly ha sido definido por su autor como “un trabajo de combate político y cultural”, que versa sobre el marxismo en México y América Latina. En la reedición de 1994, hecha por Era, se agregaron 10 capítulos que muestran las características y dinámicas de la Revolución, el desarrollo capitalista y los sucesos acontecidos de 1914 a 1920.Esta obra ha sido reverenciada por autores como Carlos Monsiváis quien comentó que “la inteligencia crítica requiere de la pasión, que la Revolución Mexicana es un proceso legible y entendible y no una cadena de aberraciones históricas, que el juego de los héroes y los villanos pertenece a una visión rudimentaria y (por desgracia para nuestro proceso educativo) escolar. El libro de Gilly es una espléndida amalgama de análisis dialéctico, visión de un pueblo en armas, desmitificación a ultranza y hecho político”.de Claudio Lomnnitz es un libro enorme que revela en más de 700 páginas un retrato detallado sobre los movimientos sociales e intelectuales que hicieron estallar la Revolución a partir de uno de sus personajes más importantes: Ricardo Flores Magón.Y no solo de él, sino también las relaciones con sus hermanos Enrique y Jesús. Además de repasar la vida íntima y pública de personajes como Lázaro Gutiérrez de Lara, Ethel Duffy, John Kenneth Turner, Práxedis Guerrero y Elizabeth Trowbridge.Lomnitz ofrece un retrato fresco y real del anarquista nacido en Oaxaca que puede chocar con el tradicional rigor histórico, pues el autor utiliza esos espacios grises que ofrece la falta de información para presentar una vida que, en muchos casos, supera la ficción.Para Leopoldo Mendívil López la Revolución fue un evento tejido desde las sombras que existen más allá de la frontera norte, como lo narra enuna novela en la que el autor relata cómo los intereses de dos logias masónicas mueven las piezas de un ajedrez que domina el mundo.La historia relata los hechos de Simón Barroso, un soldado perteneciente al ejército porfirista que decide rebelarse ante el Estado de Francisco I. Madero. Después de ser apresado, Simón será rescatado por fuerzas alemanas quienes le revelan un secreto: las empresas petroleras de Inglaterra y Estados Unidos buscan quedarse con el oro negro mexicano.El relato de Mendívil explora esas ideas de conspiraciones que surgen cada vez que un movimiento social crece y el país vecino del norte se encuentra inmiscuido; una inquietante narración sobre los poderes que trabajan desde las sombras para crear la historia a sus antojos y deseos.A veces pareciera que los próceres de la Revolución son seres esculpidos en bronce: hieráticos e impolutos, buenos o malos. Sin embargo no fue así, todos ellos fueron humanos con sus tonos grises, blancos y oscuros, como lo demuestra Armando Fuentes Aguirre “Catón”, en Díaz y Madero.En este libro, el primero de la serie La Otra Historia de México, “Catón” da una nueva visión de los acontecimientos que conformaron al país partiendo desde la humanidad de sus personajes: Porfirio Díaz y Francisco I. Madero, seres atados a sus deseos y pasiones.