Rosalía gana 3 Latin Grammy, incluyendo álbum del año

“¡Madre mía! Gracias a la academia por darme una de las primeras oportunidades hace unos años”, dijo Rosalía. “Quiero compartir que como músico... no hay nada que dé más orgullo que ganar un Grammy. Es lo más grande que puede pasar, así que muchas gracias. Sobre todo a mis fans: os amo de corazón. Gracias por abrazar mi música”.



“Hoy hace ocho años más o menos mi mamá nos dejó y hoy es su cumpleaños precisamente, así que este es un regalo para ella”, dijo Sanz al recibir el Latin Grammy a la grabación del año. “Va para todos ellos y ellas que son los que llenan los conciertos, que son los que le dan sentido a todo esto que es la música”, añadió agradeciendo a sus seguidores.



Otro que recibió un lindo regalo de cumpleaños fue Pedro Capó, quien se recibió el premio a la canción del año por su éxito “Calma”.

Rosalía acaba de presentar una unión de "A Palé" y "Con Altura" en #LatinGRAMMY

pic.twitter.com/NLRzcIJ8Sc — Latino Charts (@ChartsLatino) November 15, 2019

“A mi hermano del alma, que falleció creyendo en esta canción: Joy Santiago, ¡esto es para ti papá!”, dijo Capó sobre el músico puertorriqueño y colaborador suyo fallecido en 2018. “A nuestros hijos porque al final del día sabemos todos los colegas que el sacrificio duro lo sufren ellos”, agregó antes de interpretar el tema acompañado por Alicia Keys, Farruko y Miguel en un escenario tropical que transmitió un ambiente relajado.

“Es un sueño que parecía tan remoto. ¡Mira dónde estamos, papá, mamá!”, dijo la cantante, quien le dedicó su primer gramófono dorado “a Venezuela y a todos aquellos que como yo vienen de otro país y están aquí diariamente luchando por mejores oportunidades, ustedes son mi inspiración”.

“Me parece increíble que ya pasaron 20 años desde que pisé este escenario por primera vez acompañado de dos grandes leyendas, Celia cruz y Gloria Estefan”, dijo Ricky Martin en su debuta como conductor al terminar el show de apertura, al que se unió al final. “Hoy siento la misma emoción”, agregó antes de presentar a las copresentadoras del espectáculo, las actrices Paz Vega y Roselyn Sánchez.

.@JuanLuisGuerra y 4.40 gana el #LatinGRAMMY al mejor álbum contemporáneo/fusión tropical por “Literal” — AP Espectáculos (@AP_Espectaculos) November 15, 2019

“A todos los músicos, a toda la gente que pertenece a la academia, con todo respeto, el reggaetón es parte de la cultura latina y está representando, al igual que muchos otros géneros musicales, a nivel mundial a los latinos”, dijo el astro puertorriqueño al recibir su galardón. “Igualmente le digo a mis compañeros de reggaetón vamos a echarle ganas, vamos a volver a traer creatividad y comunidad”.

“Esto va para la igualdad de género, los derechos deben ser iguales para toda las razas y todas las preferencias sexuales”, dijo Residente al aceptar el premio con García. “Lo quiero dedicar también a toda la gente que se está manifestándose en Latinoamérica, que sigan luchando por sus derechos, es fundamental. No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pen... Necesitamos ideas nuevas. Para todos los países desde Chile hasta Venezuela, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil... Tenemos que seguir luchando”.

Se me salieron las lágrimas al ver a Don Vicente Fernández en los Grammy. Estoy llorando, crecí viendo a este señorazo. M A E S T R O. pic.twitter.com/tkaoAtAWMM — PELU. (@SanPeluca) November 15, 2019

“Este año cerramos el ciclo: me declaro fan de Juanes”, dijo el legendario rockero. A lo que el colombiano respondió que él era una de las razones por las que hace músic: “Hace 30 años los fui a ver (a Metallica) en Medellín y me cambiaron la vida”.

“Es un honor inmenso para una niña que empezó su carrera a los 7 años en su México amado. Se me sale el corazón”, dijo Thalía sin ocultar su emoción.



Recordó que fastidiaba a su mamá desde pequeña diciéndole que quería entretener, y le agradeció a sus fans “porque me escuchan, porque me quieren como yo soy”.

que incluyeron álbum del año y se convirtió en la primera solista femenina que se lleva el máximo honor desde el 2006,con ritmos urbanos empató con Alejandro Sanz, cuyos tres premios incluyeron grabación del año por “Mi persona favorita” conHace 13 años Shakira obtuvo el premio por “Fijación Oral Vol. 1”. Las únicas otras mujeres que ganaron desde entonces fueron Ileana Cabra Joglar (iLe), como miembro de Calle 13 con Residente y Visitante, y las integrantes femeninas de la banda de Juan Luis Guerra, 4.40.Rosalía también ganó mejor canción urbana por “Con altura”, con J Balvin y El Guincho; y mejor álbum vocal pop contemporáneo. Sanz, en tanto, se llevó los premios a la mejor canción pop, por el mismo tema, y al mejor video musical versión larga por “Lo que fui es lo que soy”.El cantante puertorriqueño superó a nominadas como “Mi persona favorita” de Sanz, “Querer mejor” de Juanes con Alessia Cara y “Un año” de Sebastián Yatra. Además, obtuvo el premio a la mejor fusión/interpretación urbana por el exitoso remix de su canción con Farruko.se llevó la codiciada estatuilla al mejor artista nuevo.con un homenaje a la música latina en el que participaron una veintena de artistas: Olga Tañón, Milly Quezada y Anitta interpretaron el clásico de Celia Cruz “La vida es un carnaval”, y tras ellas aparecieron Carlos Rivera, Reik y Leonel García para cantar “Querida” de Juan Gabriel. Natalia Jiménez, Calibre 50 y Prince Royce entonaron “Secreto de amor” de Joan Sebastian, mientras que Draco Rosa, Fito Páez y Beto Cuevas cantaron “De música ligera” de Soda Stereo.El primer premio de la noche, a mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, fue para Juan Luis Guerra y 4.40 por “Literal”. El músico dominicano también ganó mejor canción tropical por “Kitipun”.El segundo, a mejor álbum de música urbana, se lo llevó Bad Bunny por “X 100Pre”.La Academia Latina de la Grabación fue criticada este año por no incluir a exponentes de este género en las categorías principales, pese a que dominan las listas de popularidad, llenan estadios y suman millones de vistas en YouTube.Residente extendió el récord de victorias en los Latin Grammy a 25 al ganar el premio al mejor video versión corta por “Banana Papaya” con Kany García, quien además obtuvo el honor al mejor álbum cantautor por “Contra el viento”.Kanny, en tanto, le dedicó el honor a “todas las víctimas de violencia de género, diariamente son 11 mujeres en Latinoamérica. Estamos todavía 20% por debajo de lo que ganamos de los hombres, hay mucho que hacer”, expresó, y le agradeció a Residente “porque la lucha no es solo de nosotras, es de hombres valientes que se ponen la camisa de feministas porque es la única manera”.Entre quienes se llevaron dos premios también estuvieron el rockero Andrés Calamaro, el cantante mexicano Christian Nodal y Tony Succar, que además de ganar mejor álbum de salsa por “Más de mí”, se impuso como productor del año.“Como arreglista, productor, esto es lo más grande que he podido recibir en mi vida, de verdad”, dijo Succar, quien es peruano. “Esto se lo dedico a todos, a cada uno de nosotros que estamos aquí luchando por nuestra música y por la música latina, porque todos nosotros estamos conectados con las raíces”.o también fueron galardonados.En uno de los momentos más aplaudidos,, tres generaciones de una misma familia de intérpretes mexicanos, compartieron por primera vez el escenario. Interpretaron un medley de “Te amaré”, “Caballero”, “Derrota” y “Volver, volver”.“Saben perfectamente bien que en estos eventos tenemos el tiempo bien medido”, dijo Vicente Fernández mientras el público clamaba “¡Otra!”. “Me faltaron como 50 canciones pero ni modo, se las debo para la siguiente”., un tema creado a partir de sonidos de los archivos de la Fania. Y Juanes, la Persona del Año del 2019, interpretó un popurrí de sus éxitos tras haber sido homenajeado por sus pares en la víspera en un concierto benéfico.Aparentemente sorprendido, recibió el trofeo de manos del miembro fundador de Metallica Lars Ulrich, uno de sus ídolos.. La cantante y actriz mexicana lo recibió con emoción de manos de su amigo, el productor Emilio Estefan.Con información de Ap