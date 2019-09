Rosamund Pike, se comprometió con Marie Curie

Ciudad de México.- Personificar a Marie Curie en la cinta Radioactive hizo sentir comprometida y agradecida a Rosamund Pike.



El sábado, en la gala final del Festival de Cine de Toronto, la británica presentó su nueva película, en la que da vida a la científica, la primera persona en recibir dos Premios Nobel en distintas especialidades, Física y Química.



“Sus logros van más allá de generaciones, de modas, o de cualquier interés particular. Fue una mujer que marcó un antes y un después, e hizo historia.



“Es una mujer a la que conocemos, pero sería muy bueno adentrarnos más en su historia con una película como esta”, dijo Pike en entrevista.



Después del estreno del filme, y con la que se ganó una ovación de pie, Rosamund comentó que su paso por el TIFF le ayuda a ver cómo reacciona la gente a la historia.



“Es fenomenal tener esta comunicación con el público, este es un festival que te ayuda a entender hacia dónde va una película”.



El largometraje está basado en la novela de Lauren Redniss, Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout, y fue dirigido por Marjane Satrapi, quien hace dos años contactó a la nominada al Oscar para que interpretara a la prolífica científica.



“Es muy curioso, pero fuera de cámara, ambas nos divertimos mucho. El personaje es serio, la temática también, pero lo simpática que es Marjane le da un tono de relajación a momentos de seriedad”, contó la actriz.



Marie Curie tuvo que luchar para ser escuchada y ganarse un lugar en donde la sociedad aún no estaba preparada para darle relevancia a una mujer talentosa.



El filme ofrece un acercamiento al momento en que Maria Salomea Skolodowska-Curie, su nombre completo, llega a París procedente de Varsovia, y conoce a quien será su esposo, Pierre (Sam Riley).



La londinense se documentó más sobre química y física para entender el contexto de los diálogos, como en la escena en la que debe explicar en una cena la importancia del uranio a sus invitados.