Rosario Piedra rinde protesta entre gritos y jaloneos

Mientras que Monreal dijo que "la derecha alteró un video acusándome de que había votado doble ¡qué poca (sic)!, qué poca vergüenza, el video tenía millones de vistas y no se detuvieron a rectificar".

"Una nueva elección. Porque no queremos que haya dudas y Morena, como grupo parlamentario, no puede estar sometido a la duda o a la desconfianza. Es una nueva elección. Es decir, la tercera elección que tenía previsto el acuerdo parlamentario, esa es la que se vuelve a hacer. Sobre la misma terna, son los mismos que participarían", detalló el líder de la bancada de Morena.

tomó protesta este martes como, luego de que el Pleno delrechazara la moción propuesta por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, de repetir la tercera elección para elegir a la persona que será titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Previamente, moción de Monreal fue rechazada con 46 votos a favor, 67 en contra, incluidos votos de Morena, y 9 abstenciones.Durante la sesión se presentaron cuatro mociones de procedimiento, una de la bancada panista, una más de Emilio Álvarez Icaza, quien pidió que la comisiones presentarán una nueva terna, una del panista Julien Rementeria, y finalmente, una de Ricardo Monreal Ávila. Todas las mociones fueron desechadas.La moción de Icaza fue rechazada con 46 votos a favor y 73 en contra, solicitaba la reposición del procedimiento de designación de la persona titular de la CNDH.Mientras que con 43 votos a favor y 77 en contra, se rechazó la moción presentada por cinco legisladores del PAN, que señalaba que no se debía citar a Rosario Piedra a rendir protesta ante el Pleno.Y una más del senador Rementeria obtuvo 39 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, por lo quedó desechada. Proponía reponer el procedimiento de votación para el titular de CNDH.El PRI se mostró en contra de repetir la votación porque México y las víctimas "no se merecen que sigamos menoscabando la legitimidad de este organismo tan importante del estado".senadora panista, le respondió: "renuncio a ser senadora si el video está truqueado".Previamente, el morenista apuntó que se repondría la votación de la elección para el nuevo ombudsperson de laLa bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que lidera Mauricio Kuri, acusó que en el proceso de elección de Rosario Piedra Ibarra se depositaron 116 votos a la urna, pero sólo se contabilizaron 114, por lo que no se logró la mayoría calificada.La terna sería la misma, compuesta por Rosario Piedra, Arturo Peimbert Calvo y Jesús Orozco. Se requiere de mayoría calificada para que el Senado esté en condiciones para elegir al nuevo titular.Rosario Piedra Ibarra fue elegida para el cargo el pasado 7 de noviembre, con 76 votos a favor. Estaba previsto que tomara posesión del cargo este martes ante los senadores.