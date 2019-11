Rosario Robles arriba a juzgados federales del Reclusorio Sur

México.- Al reivindicar su inocencia y asegurar que tiene las faldas bien puestas, Rosario Robles Berlanga ingresó 17:16 horas a los juzgados del Reclusorio Sur para continuar con la audiencia ante un juez de control y evitar ser vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.



En medio de empujones y desorden por los representantes de medios de comunicación, la exfuncionaria federal advirtió que está dando la cara para presentar la defensa y demostrar su inocencia.



Dijo confiar plenamente en la autonomía del Poder Judicial, por eso “estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aquí estoy", atajó a los representantes medios de comunicación.



La exsecretaria de Desarrollo Social arribó a las 17:14 horas a los juzgados del Reclusorio Sur, acompañada por sus abogados, quienes llevaron cajas de pruebas de la presunta inocencia de su defendida.



Robles Berlanga, impecablemente maquillada, y ataviada con un traje sastre blanco y una mascada color rojo, accedió a responder brevemente a los medios de comunicación.



La Fiscalía General de la República (FGR), imputó a Robles Berlanga como responsable por omisión del desvío de más de cinco mil 73 millones de pesos en contra del erario cuando encabezó las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol).



El jueves pasado, en la audiencia de más 10 horas en la que la FGR intentó que el juez federal vinculara a proceso a la exfuncionaria de la pasada administración, fue suspendida a petición de la defensa de Robles Berlanga para tener más tiempo para la recolección de pruebas.



Se prevé que hoy el juez federal determine si vincula o no Rosario Robles a proceso en una audiencia que también se prevé sea maratónica.



No obstante, la defensa de Rosario Robles adelantó que presentará testimonios y las pruebas que acreditan la inocencia de su clienta.



El ilícito por el que se señala a Rosario Robles Berlanga no implica prisión preventiva oficiosa, por lo que en caso de que proceda, la también exjefa de gobierno no pisaría la cárcel.