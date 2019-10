Rosario Robles continúa presa, fallo de magistrado no llegó

Ciudad de México.- La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, sigue presa en el penal de Santa Martha Acatitla.



Al cierre de esta edición, el magistrado del Quinto Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México, Ricardo Paredes Calderón, no se había pronunciado sobre si revocaba o confirmaba la prisión justificada en contra de la exfuncionaria.



El martes pasado, el magistrado había anunciado que se tomaría tres días hábiles para determinar si mantenía o levantaba la prisión preventiva.



No obstante que la decisión se tomara ayer, el juez podría notificarla de manera oficial el próximo lunes.



Durante la audiencia que se realizó el pasado martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Robles Berlanga leyó un escrito en el que señaló que la decisión del juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, de enviarla al penal de Santa Martha Acatitla, dañó su imagen al crear la percepción de que es culpable del delito que se le imputa.



“Soy inocente, he actuado con respeto y confiando en el poder judicial, y sin embargo, he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica. Sólo pido justicia”, expuso.



Su abogado Julio Hernández Barros tampoco notificó de la liberación.