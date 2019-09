Rosario Robles puede pedir historial de licencia a Semovi para ver movimientos

Ciudad de México.- Laura Ballesteros, ex subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dijo que Rosario Robles puede pedir un historial de los movimientos que realizó en la dependencia capitalina.



En entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula dijo que de haberse falsificado la licencia de conducir de Rosario Robles, el Ministerio Público Federal tendría que haber entregado un oficio que da la dependencia capitalina cuando se expide una licencia.



"Cuando revisas el proceso de la Semovi, el MP debió haber presentado un documento por parte de la secretaría donde oficializaba esa licencia para acreditar y que no se dé este tipo de problema", comentó en entrevista.



La ahora senadora suplente también comentó que la falsificación de la licencia de conducir pudiera haber sido fuera de la dependencia capitalina



Además explicó cómo funcionaba la expedición de licencias de conducir en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.



"El proceso se trata de un sistema, un software, el cual tiene registrados todos y cada uno de los movimientos de cualquier tipo de licencia. Si quieres un cambio, todo está registrado y en ese registro todo es perfectamente comprobable", indicó.



La ex subsecretaria informó que Rosario Robles puede pedir su historial sobre la licencia de conducir.



"Claro que está y se pudiera imprimir el historial, de qué cambios, quiénes lo hicieron, todo eso es verificable, lo puede pedir ella específicamente que es la dueña de los datos y la Semovi tendría que hacerlo desde la parte oficial".