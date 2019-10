Rose McGowan demanda a Weinstein por tratar de silenciar a víctimas

“Este caso se trata de un esfuerzo diabólico e ilegal de uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos y sus representantes para silenciar a las víctimas de agresión sexual”, se lee en el documento, de acuerdo con The Hollywood Reporter.



La actriz y directora estadounidense, demandó al productorpor “intentar silenciar a las víctimas de violación y agresión sexual”.En la denuncia presentada en la corte federal de California, la protagonista de la serie Charmed también acusa a los abogados David Boies y Lisa Bloom, así como a la agencia de inteligencia privada Black Cube.McGowan afirma que Weinstein desató un cuadro de “fixers” (reparadores, personas que resuelven los problemas de otras) para asegurarse de que en las memorias de la actriz no se revelaran las acusaciones de violación contra él, por lo que intentaron robarle el libro y además comprar su silencio.Al ella negarse, los “reparadores” iniciaron una campaña para destruir su reputación antes de la publicación del libro y así nadie le creyera. Por lo anterior, en la demanda se incluyó crimen organizado, violaciones de la Ley Federal de escuchas telefónicas, invasión a la privacidad, fraude y la imposición intencional de angustia emocional.La parte acusada no dudó en responder y señaló que tienen todas las pruebas para demostrar que Rose McGowan simplemente busca dinero.La abogada de Weinstein, Phyllis Kupferstein, comentó al mencionado portal que la protagonista de Grindhouse buscó “un pago millonario a cambio de no hacer públicas sus acusaciones, el cual rechazamos, sabíamos que estaba esperando un momento oportuno para comenzar esto. Demostraremos que este caso no tiene mérito legal”.