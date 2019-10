RuPaul anuncia nuevo spin-off de Drag Race

El actor, cantante, presentador y drag queen estadounidense RuPaul, confirmó que su franquicia Drag Race tendrá unen el que participarán competidores del “reality show".“RuPaul's Celebrity Drag Race” es el nombre de la nueva producción que contará con tres invitados famosos en cada emisión y se someterán a una transformación drag en manos de exparticipantes.Es el caso de Alyssa Edwards, Asia O’Hara, Bob the Drag Queen, Kim Chi, Monét X Change, Monique Heart, Nina West, Trinity the Tuck, Trixie Mattel y Vanessa Vanjie Mateo, quienes compitieron en RuPaul's Drag Race.Las celebridades invitadas, así como a un premio monetario que será donado a la organización benéfica de su elección.De acuerdo con Vanity Fair, el también productor RuPaul recordó que, sino que “muestra quien es en realidad, no puedo esperar que el mundo vea lo que pase cuando nuestras celebridades concursantes estén en drag”.La franquicia Drag Race ha presentado gran cantidad de famosos invitados para ser jueces como Lady Gaga, Miley Cyrus, Lizzo y Marc Jacobs, sin embargo, para esta ocasión, las celebridades se transformarán.El “reality” se convirtió en un fenómeno mundial, se estrenó en 2009 y ya presume de 11 temporadas y más de 100 episodios. Desde su lanzamiento ha ganado 13 premios Emmy, incluidos Mejor Serie de Reality y Mejor Presentador.Por lo anterior, ya cuenta con dos “spin-off”, RuPaul's Drag U y RuPaul's Drag Race: All Stars, además de contar con algunos programas especiales de vacaciones, de convenciones en Nueva York y Los Ángeles y emisiones navideñas.