Rusia crea el ‘Internet Soberano’, red independiente del resto del mundo

Rusia.- Entró en vigor la polémica ley del "Internet Soberano" en Rusia; la cual permite al gobierno de aquél país a crear una red independiente del resto del mundo; con el fin de evitar o limitar el tráfico externo, como medida preventiva de posibles ataques.



No obstante, dicha medida ha sido criticada por especialistas y población en general; pues también puede significar la violación a la libertad de expresión de los habitantes de la nación europea. Nada impediría a las autoridades bloquear internet de manera general.



En otras palabras, no sólo se negaría el acceso a agentes externos a Rusia; también se bloquearía la señal de salida, limitando a los usuarios a contenidos locales previamente aprobados por el gobierno y autoridades en turno.



Rusia no es el único país con un "Internet Soberano"

La idea de un "Internet Soberano" no es nueva en el mundo, Rusia no es el único país que la implementa actualmente. China fue la primera nación de la que se supo, mantenía un control total sobre los contenidos en línea.



El gobierno de la nación asiática bloquea el tráfico de información en los dos sentidos, tanto del exterior, como al interior de su territorio. Lo cual ha sido criticado desde hace tiempo, sobretodo por organizaciones por los derechos humanos y la libertad de expresión.



Aunque en teoría se puede acceder a todo lo que hay en la red, hay ciertas palabras o conceptos que están prohibidos; por ejemplo, todo lo que tenga que ver con armas, guerra, pornografía, e incluso Winnie Pooh, esto debido a que el personaje le molesta al presidente de China.



Cuando se trata de entrar o buscar algún contenido relacionado a lo anterior, una alerta salta advirtiendo que eso es un tema sensible para las autoridades chinas, por lo que está prohibida su visualización.